Надії залишилось небагато - Порошенко про зустріч у Берліні

Президент України Петро Порошенко зазначив, що від зустрічі «нормандської четвірки», яка має відбутися 19-го жовтня в Берліні, багато очікувати не потрібно. Про це він заявив під час своєї промови на спільній прес-конференції з главою уряду Норвегії Ерной Сульберг, передає replyua.net.
«Я переповнений оптимізмом щодо майбутнього українського народу, але щодо завтрашньої зустрічі у «нормандському форматі» я очікую досить небагато. Але я не кажу, що взагалі не варто очікувати позитивних змін, і я буду дуже радий, якщо президент Росії Володимир Путін нас приємно здивує», - зауважив президент України.
На уточнююче питання від представника преси стосовно дотримання Україною Мінських домовленостей, Порошенко з упевненістю відповів: «В Україні немає внутрішньополітичних проблем. Про це проголосували народні депутати, і це дуло особисто мною підписано». «На сьогоднішній день для України, і не лише для нас, потрібно лише одне – прозорі та незалежні вибори на Донбасі, які будуть контролювати представники ОБСЄ. Проте чомусь російська сторона цього не може усвідомити. Наразі все залежить тільки від Російської Федерації і від їхньої свідомості», - зауважив Порошенко.
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