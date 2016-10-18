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Е-декларування: Подано більш ніж 10 тисяч декларацій, і лише 6 - від нардепів

Е-декларування: Подано більш ніж 10 тисяч декларацій, і лише 6 - від нардепів
17-го жовтня поточного року в Єдиному реєстрі електронних декларацій знаходилося дещо більше 10 тисяч 200 декларацій чиновників про майновий стан за 2015 рік, і з них лише шість декларацій, які подали народні депутати. Про це у своєму Фейсбуці зазначив заступник керівника Національного агентства з запобігання корупції Радецький Руслан, передає replyua.net.

У інформаційному листі зазначається, що 320 повідомлень були подані про внесення змін до майнового стану суб’єкта декларування, 1084 декларацій було внесено перед звільненням, 117 декларацій внесено вже після звільнення та 104 декларації від кандидатів на ту чи іншу високопоставлену посаду. В той самий час Радецький зауважив, що лише 6 декларацій з вищезазначеної кількості подано народними депутатами. Цими «героями» стали народні обранці від парламентської фракції «Народний фронт» Река Андрій, Васюник Ігор та Гаврилюк Михайло. З фракції «Самопоміч» - Соболєв Єгор, Єднак Остап. У «Батьківщині» «відзначився» лише один нардеп – Одарченко Юрій. Варто згадати, що система електронного декларування почала свою роботу ще з вересня поточного року. Проте на протязі місяця до НАЗК надходили постійні скарги на роботу системи.

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