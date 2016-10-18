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Школы Украины почти полностью перешли на украинский язык

Школы Украины почти полностью перешли на украинский язык
За четверть века независимой Украины количество школ, где обучение проводят исключительно на украинском языке, возросло на сорок процентов.

Как передает repkyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление прозвучало от Лилии Гриневич во время встречи с журналистами. По словам министра образования Украины, после того, как в 1991 году Украина провозгласила независимость, число школ, преподающих на родном украинском языке, увеличивается с каждым годом, и сейчас эта цифра приблизилась к 89 процентам. 25 лет назад, подчеркнула Гриневич, только 49 процентов школ вели обучение на родном языке, однако в прошлом и текущем году таких школ было уже почти 90 процентов.

Министр подчеркнула, что говорит о статистике, свидетельствующей о том, что количество школ с языком меньшинств продолжает сокращаться, и это положительный знак для украинских детей – они интегрируются и свободно общаются на родном языке. По мнению Гриневич, эту тенденцию надо продолжать, и для введения обучения на украинском имеются все возможности – долю преподавания на родном языке правительство будет увеличивать в русскоязычных школах, но постепенно.

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