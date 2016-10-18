За даними опитування «Левада-Центру», 13% росіян хочуть обмежити проживання українців в РФ

Днями на сайті «Левада-Центру» був опублікований свіже соціологічне опитування, згідно з яким, 13% опитаних росіян хотіли б обмежити проживання українців в Російській Федерації. Дані свіжого соціального дослідження в ефірі «Громадського радіо» обговорив соціолог Олександр Шульга, передає replyua.net.
«З урахуванням подій останніх 2,5 років, це невелика цифра. Раніше цей показник знаходився на рівні 4-5%, але після Майдану ця цифра почала стрімко зростати. «Левада-Центр» запитував, кому б громадяни Росії обмежили в'їзд в країну. В українському Інституті соціології, який я представляю, питання стосувалося міжетнічної дистанції. Ми запитували, кого б українці допустили, наприклад, росіян – як друзів, колег або близьких родичів? Зараз близько 21% українців взагалі б обмежили росіянам в'їзд в країну. Раніше цей показник становив 2-3%. І навпаки – кількість тих, хто був би готовий допустити росіян в найближче оточення, зменшилася з 44% до 21%. Це досить серйозні цифри», – зазначив Олександр Шульга.
За його словами, формулювання щодо обмеження в'їзду в країну досить часто використовується в соціологічних дослідженнях. З її допомогою вимірюється етнофобія. «Ми ж дивилися, яка дистанція існує в українському суспільстві між різними етносами і національностями. Згідно з опитуванням, українці готові допустити представників інших національностей, як співгромадян. У «Левада-Центрі» питання було більш конкретним. 29% і 30% людей висловилися аналогічно проти уродженців Кавказького регіону і жителів колишніх азіатських республік колишнього СРСР. Чому саме ці народи потрапили в цю вибірку? В Україні теж завжди була досить висока частина населення, яка не бажає допускати чеченців в країну. Це обумовлено дальністю між нашими етносами і народами, а також медіакартинкою, яку створювали російські ЗМІ. Саме за допомогою російських ЗМІ ми дізнавалися про чергові терористичні акти. У 2000-х роках близько половини росіян взагалі не хотіло допускати представників Північного Кавказу в країну. Зараз в Росії ситуація порівняно покращилася. Багато опитаних прихильників ідеї «Росія для росіян» можуть «забувати», що в складі РФ є такі республіки і вони теж мають паспорти РФ, як і москвичі або ж пітерці.
«На жаль, у нас теж багато хто забуває про це. 12-15% громадян України хотіли б відгородиться і відмовитися від Донбасу», – зазначив соціолог.
Він зазначив, що ідеї «Росія для росіян» - це всього лише горезвісна битва холодильника і телевізора. Опитування «Левада-Центру» показало зниження довіри до соціальних інститутів в Росії. Це при тому, що в Україні силовим структурам довіряють 7-12% громадян, а в Росії - 21% і вище. Разом з тим, ми спостерігаємо зниження цих показників у РФ. Це акумулятивний ефект від санкцій і зниження ціни на нафту. Люди переключають увагу на життєві проблеми від великоімперських і геополітичних ігор. Дуже шкода російського обивателя. Я думаю, що 13% - це показник, який свідчить про перебільшення ефективності російської пропагандистської машини, яка постійно занурює людей в якийсь паралельний світ», – резюмував соціолог.
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