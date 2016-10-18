Савченко записала матерное обращение к главарю боевиков

На странице Надежды Савченко в Фейсбуке появилось обращение к Александру Захарченко, главарю боевиков террористической «ДНР», информирует replyua.net.
Несколько часов назад нардеп от Батькивщины разместила видеоролик, в котором она заявила, что очень редко что-то говорит на камеру, и ей меньше всего этого хочется, однако сегодня настал именно такой момент, когда молчать уже невозможно. «Я посмотрела интервью с Александром Захарченко. Не грех убить человека, который тоже убивал. Однако заявить, что ты собираешь вырезать невинные семьи…Ну, знаешь, Александр, ты, прежде чем что-то сказать, хорошенько подумай! А то каким ты после этого нах.. будешь офицером? Один раз начав, уже невозможно остановиться!», грозно заявила Савченко.
Напомним, что ранее в сети пошли слухи о том, что Савченко недавно была на Донбассе и попала туда, минуя блокпосты, через Красногоровку. Якобы потом ее остановили украинские военные и «вернули назад». Позже Савченко сама призналась, что все-таки ездила на оккупированные территории, после чего нардеп дала показания СБУ.
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