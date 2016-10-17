Тарас Березовець: Клінічні виродки «ДНР» можуть розпочати війну терактів в Україні

Як би не раділи українці смерті бойовика «Мотороли» і не потішалися над погрозами Олександра Захарченко і «Гіві», небезпека терактів в Україні після цього зростає в десятки разів. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив політолог Тарас Беререзовець, передає replyua.net.
«Робота СБУ в частині попередження терактів була досить ефективною, хоча в 2014-2015 роках практично й місяця не проходило без вибухів, особливо в Харкові та Одесі, на які не один раз поглядали сепаратисти. Треба розуміти, що ми маємо справу з клінічними виродками і генетичними виродками, які здатні на будь-який злочин. Їх доля проста – бути похованими в безіменних могилах, які будуть стерті з лиця землі після деокупації Криму і Донбасу», – зазначив Тарас Березовець.
Але до цього моменту, коли Україна поверне собі свої території і виборе мир, бойовики вкрай небезпечні. І тому до цих погроз потрібно ставитися з усією серйозністю, резюмував політолог.
Нагадаємо, про високу вірогідність терактів на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради також заявив лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.
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