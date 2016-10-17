Олександру Януковичу повідомили про підозру

Генеральна прокуратура оголосила про підозру сину колишнього президента України Віктора Януковича Олександру в причетності до заволодіння маєтком «Межигір’я». Про це сьогодні, 17-го жовтня, повідомляє прес-центр Генпрокуратури на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.
У ГПУ також нагадали, що у кримінальній справі про заволодіння державним майном у особливо великих розмірах, загальна вартість якого перевищає півмільярда гривень, а саме резиденцією «Межигір’я», підозру було оголошено також і екс-президенту України Віктору Януковичу. «Під час ходу розслідування слідчі отримали нові докази, які доводять причетність до незаконного привласнення маєтку «Межигір’я» Олександра Януковича. Відповідна підозра вже була оголошена», - йдеться у повідомленні.
Сина горе-президента підозрюють у вчиненні злочинів, зокрема «організація та ведення фіктивних компаній для прикриття незаконної діяльності, в результаті якої держава зазначала великих збитків», «допомога в незаконному заволодінні державним майном», «допомога в легалізації незаконно отриманого майна». Наразі Януковича молодшого оголосили у всеукраїнський розшук. Проти нього дозволили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Горячая тема: Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter