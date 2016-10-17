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Сельхозпредприятия Украины наращивают производство продукции

Сельхозпредприятия Украины наращивают производство продукции
В период с января по сентябрь количество произведенной сельскохозяйственной продукции в Украине увеличилось почти на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики, рост производства составил 0,9 процентов.

В общей сложности, хозяйства населения нарастили производство на 0,9 процентов, сельскохозяйственные предприятия страны (без учета оккупированных Крыма и восточных регионов Украины) на 0,8 процентов. Более того, в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого года выпуск продукции возрос сразу на 2,6 процентов. Как показывают последние статические данные, постепенно сельскохозяйственная отрасль нашей страны выходит из кризиса, который наблюдался на протяжении всего прошлого года.

По сравнению с 2014 годом в прошлом году производство сельскохозяйственной продукции было сокращено почти на пять процентов из-за кризиса. Сообщается, что в 2015 году хозяйства населения снизили производство примерно на 4,3 процентов, а крупные сельскохозяйственные производители – на 5,1 процентов.

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