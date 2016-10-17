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СБУ закликає українців бути пильними у зв'язку з обставинами в зоні АТО

СБУ закликає українців бути пильними у зв'язку з обставинами в зоні АТО
Через останні події, які відбулися в окупованому Донбасі, Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та обережними. У випадку, якщо ви помітите підозрілий об’єкт, предмет чи людину, прохання своєчасно інформувати про це правоохоронців. Відповідний заклик було розміщено на офіційному веб-сайті СБУ, передає replyua.net.

Якщо ви чи ваші діти все таки запідозрите когось чи щось у небезпечності – Служба безпеки України закликає негайно звертатися за номером гарячої лінії 0 800 501 482. Також можна звертатися за номерами регіональних управлінь спецслужб, або просто за номером 102.

«Наразі ситуація з забезпечення антитерористичної безпеки знаходиться під контролем правоохоронних відомств. Проте не завадить буди більш пильними, оскільки методи роботи терористичних груп можуть бути досить непередбачуваними», - зазначають в Службі безпеки. як зазначалося раніше, голова парламентської фракції «Народний фронт» Бурбак Максим заявляв, що СБУ потрібно посилити антитерористичні заходи по всій території України через можливі провокації з боку незаконних збройних формувань у зв’язку з вбивством терориста «Мотороли», який 16-го жовтня загинув в наслідок вибуху саморобного вибухового пристрою.

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