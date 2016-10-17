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Поліція спіймала окупанта Краматорська

Поліція спіймала окупанта Краматорська
Правоохоронці затримали чоловіка 33 років, який з квітня по травень 2014 року виконував роботу контролера на пропускному пункті в Краматорську, допомагаючи розвитку терористичній організації. Про це сьогодні, 17-го жовтня, розповідає прес-центр Національної поліції на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.

У інформаційному листі зазначається, що місце служби сепаратиста був блокпост, розташований на перехресті вулиць Проїзна та Шкільна, неподалік заводу «Кондиціонер». «Його місія полягала у перевірці транспортних засобі та документів громадян України, полювати на справжніх патріотів», - вказується у повідомленні.

«Він став на хиткий шлях тероризму за сприянням своїх друзів, які вже на той час служили сепаратистам та відстоювали ідею «руського миру». Вони розповідали чоловіку про ідеалізований путінський режим, і це сильно на нього вплинуло. Це було дуже вигідно бойовикам, оскільки «ідейні» рядові бійці були неоплаченою силою. Про те, що він приєднався до незаконного збройного формування, очевидно за впливом тих самих бойовиків, чоловік не повідомив навіть свою сім’ю», - зазначають у поліції. Також повідомляється, що коли чоловік розгледів справжню сутність діяльності бойовиків, він вирішив покинути свою незаконну діяльність.

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