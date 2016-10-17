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Міністр аграрної політики каже, що йому броньований автомобіль не потрібен

Міністр аграрної політики каже, що йому броньований автомобіль не потрібен
Глава Міністерства аграрної політики України Кутовий Тарас запевняє, що не користується броньованим автомобілем. Про це він повідомив представнику агентства «УП» в рамках проекту «Один день з …», передає replyua.net.

Коментуючи слова генерального прокурора Юрія Луценка про те, що він нібито «був змушений обзавестися броньованим «кубиком» через свою причетність до викриття корупційної діяльності в «Укрспирті», він сказав: «В той час, коли ми обговорювали з Луценком питання реформ, сталася ситуація – на території одного з заводів «Укрспирту» двох колишніх учасників АТО після «складного» робочого дня підірвали у під’їзді будинку, де вони знімали квартиру для життя. В той момент я почав ретельніше замислюватися над питанням власної безпеки, і на думку прийшла ідея купити броньований автомобіль. Наразі у мене такого авто немає, оскільки ситуація залишається в нормі. Але якщо буде необхідно, то така машина в мене буде», - каже Кутовий.

В той самий час він зазначив, що компанія «Укрспирт» для його міністерства завдає найбільшого клопоту. «Об’єми нелегального спирту настільки великі, що зупинити це дуже швидко не вдається. Варто розуміти, що «Укрспирт» володіє 60-ма заводами, і на кожному з них є свій директор», - зауважив міністр.

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