Бессмертный: две версии убийства Моторолы

Существуют две версии убийства Моторолы – или его убрали российские спецслужбы, или Моторола был уничтожен из-за внутренних разборок, однако в любом случае ликвидация боевика Павлова приведет к ухудшению ситуации на Донбассе и к срыву всех планов по урегулированию конфликта.
Как информирует replyua.net, такое мнению изданию Гордон высказал Роман Бессмертный, бывший представитель Украины в трехконтактной группе в Минске. По его словам, можно выдвинуть две версии произошедшего, но независимо от того, кто убрал Моторолу, ситуация на востоке страны только усугубится. «В последнее время на Донбассе шли внутренние разборки, и, к примеру, в Луганске работает подразделение, которым руководит глава охраны Плотницкого, и убийство могло быть отголоском. Впрочем, Моторолу мог убрать и Кремль во время очередной зачистки. Такие убийства, вроде вчерашнего, будут срывать все планы по урегулированию конфликта», считает Бессмертный.
По его мнению, инцидент повлияет и на обмен пленными, и на количество обстрелов и провокаций. Напомним, что об уничтожении Арсения Павлова стало известно вчера, позже эту информацию подтвердили в террористической «ДНР».
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