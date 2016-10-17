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Окупаційна влада Криму знищує кримськотатарську культуру

Окупаційна влада Криму знищує кримськотатарську культуру
В анексованому Криму після того, як у відставку пішов керівник кримськотатарського ансамблю «Хайтарма» почали звільняти всіх артистів. Про це сьогодні, 17-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів представник Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Баріієв, передає replyua.net.

Він зауважив, що наразі в на території окупованого півострову проводиться цілеспрямована ліквідація кримськотатарської культури в цілому. «Державний Ансамбль «Хайтарма» складається з трьох груп: танцювальна, в якій бере участь 14 осіб; оркестрова – 12 людей та вокальна – 7 осіб. Всього 33 артиста. Влітку поточного року з посади художнього керівника було звільнено народну актрису Таджикистану Ремзі Тарсінова-Баккал», - написав член Меджлісу.

«Пізніше і танцюристу Рустему Юсупову довелося перейти в ансамбль «Крим». Згідно з російськими законами, всі артисти працюють за строковим контрактом. Перед тим, як вийти у відпустку, артисти написали заяви на звільнення через те, що термін їхнього контракту збігає кінця. Після завершення відпустки з артистами мали укласти нові контракти, але натомість десятьом з них заявили, що вони більше не потрібні. А це пряма загроза культурі кримчан», - зазначив Баріієв.

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