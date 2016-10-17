Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Лідери бойовиків заявили, що вбивством Мотороли Порошенко оголосив їм жорстоку війну. Самопроголошена влада «ДНР» оголосила триденний траур після загибелі одного з найвідоміших командирів сепаратистів вбивства Арсенія Павлова, більш відомого як Моторола. Раніше глава «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що їм відомо про замовника замаху, інформує replyua.net.
Указом глави самопроголошеної «Донецької народної республіки» оголошено триденну жалобу в зв'язку із загибеллю Мотороли. Павлов був убитий напередодні у своєму будинку. Вибуховий пристрій був захований в ліфті і спрацював в момент, коли той зайшов до кабіни. Також відомо, що бомба спрацювала за допомогою пульта дистанційного керування.
Всі силовики «ДНР» кинуті на пошуки підозрюваних. У свою чергу Захарченко у понеділок дав зрозуміти, що вони знають, хто стоїть за вбивством Мотороли. При цьому він підкреслив, що президент України Петро Порошенко оголосив їм війну.
Лідер бойовиків «ЛНР» Ігор Плотницкий, який нещодавно сам постраждав після підриву його автомобіля, також заявив, що Київ обрав шлях війни. «Все це говорить про те, що Україна, зокрема, Порошенко, в силу і заяв, які раніше прозвучали, говорить про те, що Порошенко вибирає не мирний шлях, а шлях війни», - зазначив сепаратист.
Ліквідація бойовика «ДНР» Арсенія Павлова сталася через 40 днів після заяви президента Петра Порошенка про те, що той буде покараний. Про це він заявив 5 вересня під час вручення ордена «Золота Зірка» Героя України матерям двох загиблих воїнів – солдата Ігоря Брановицького і капітана Сергія Колодія, які загинули від рук Мотороли.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter