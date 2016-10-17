Стрєлков розповів про припинення фінансування «Новоросії»

На це вплинули криза і позиція телевізійних каналів. В інтерв'ю журналу «Коммерсант.Власть» один з активних учасників війни на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) поскаржився на те, що фінансова допомога самопроголошеним республікам за останній час різко скоротилася, передає replyua.net.
За його словами, обсяг гуманітарної допомоги, відправленої його рухом «Новоросія» в сепаратистські регіони України, зменшився за останній час приблизно в 9 разів: так, за літо Стрєлкову вдалося послати туди лише 4 фури. На його думку, це пов'язано з тим, що телебачення перестало приділяти увагу війні, через що людям здається, що «справа йде до миру».
Крім того, підприємці, які раніше допомагали Стрєлкову, тепер, через кризу, «не можуть собі цього дозволити»: він окремо уточнив що мова йде не про великий, а про середній бізнес. При цьому, за словами Стрєлкова, у «Новоросії» залишилося мало важелів впливу на ситуацію в самопроголошених республіках, хоча тепер рух і намагається допомагати вже їх жителям, проти яких діють нинішня самопроголошена влада. Як приклад він навів долю заступника директора Донецького енергомеханічного заводу з безпеки Євгена Бражникова. Влада «ДНР» заарештували його як «диверсанта СБУ», проте, за даними Стрєлкова, Бражников лише розкрив схеми, за якими обладнання заводу нелегально вивозилося в Росію.
Провалився і інший проект Стрєлкова, «Комітет 25 січня», з якого вийшов ряд його творців, в тому числі Едуард Лимонов. У підсумку для «Комітету» просто не знайшлося грошей, і він, за словами Стрєлкова, залишається «в стані осередку».
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