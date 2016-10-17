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Эксперты объяснили, почему в Украине дорожает топливо

Эксперты объяснили, почему в Украине дорожает топливо
Как формируется цена на топливо и прогнозы по ситуации на топливно-энергетическом рынке на ближайшее время и следующий год рассказали в эфире «Громадського радио», передает replyua.net.

Первым ответ на этот и другие вопросы дал президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук. По его словам, причины повышения цены разные. По сжиженному газу – были проблемы с поставками. Сжиженный газ в качестве альтернативного топлива был чрезвычайно привлекательным, следовательно потребление увеличилось. Когда были проблемы с поставками, соответственно отреагировали цены. Но эти проблемы уже в прошлом, и учитывая нынешние факторы, цена должна упасть еще на 1 гривну за литр. Бензин сегодня недооценен, благодаря «черному» рынку. На цены в Украине влияют два фактора: внешние цены в Европе и курс национальной валюты. Ни один из этих факторов не дает положительно оценивать ситуацию. На внешнем рынке цена повысилась – более, чем на 50 долларов за тонну, и национальная валюта также ведет себя непонятно. Созданы предпосылки для повышения цен на бензин в ближайшее время. Но сказать насколько повысятся цены невозможно сказать, так как это зависит от каждого оператора в частности.

«В Украине давно укоренились «черный» и «серый» рынки. «Серый» мало чем отличается от «черного». В одном случае там криминал с самого начала, в другом – просто неуплата розничного акциза. Мы сейчас с этим боремся, пытаемся убедить правительство перевести его в базовый акциз. Вроде все согласны – и комитет ВРУ «за», и Минфин «за», но движения нет. Была проблема с Ассоциацией городов и сел, но мы их убедили, и они теперь с нами. Из-за деятельности «серых» и «черных» трейдеров бюджет недополучает от 5 до 8 миллиардов гривен. Сложно просчитать точную сумму, потому что это трудно отследить», – отметил Леонид Косянчук.

Слова господина Косянчука о важности значения курса гривны в формировании цены на топливо подтвердил и начальник отдела розничной торговли компании «АМИКО Украины» Евгений Винниченко.

«Цена на топливо постепенно падает. Рост цены был из-за резкого дефицита на рынке сжиженного газа, так как рынок зависят от импорта. Около 85% газа поставляется из стран Европы, в том числе Беларуси. Дефицит возник в связи с перебоями поставок нефти на белорусские заводы. И добавился валютный фактор – курс гривны. Потребление сжиженного газа ежегодно растет в Украине, а соответствующей инфраструктуры не так уж и много. Газохранилищ недостаточно, поэтому есть острый дефицит. Но благодаря диверсификации поставок рынок понемногу рынок стабилизируется», – рассказал Евгений Винниченко.

По его словам, трудно сделать прогнозы на ближайшее время, но уже вторую неделю цены понемногу отступают, и уже на 1,5 гривны от пиковой цены они потеряли. Есть надежда на то, что цены постепенно упадут, но все зависит от курса гривны. Цена формируется исходя из налогов и акциза, плюс цены на нефть. Но в структуре цены на топливо около 40% цены – цена на саму нефть, и 45% - акцизы и налоги на топливо, причем они привязаны к валюте. Цены могут снизиться только в том случае, если национальная валюта будет укрепляться.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич возразил, что ликвидация «черного» и «серого» рынка горючего способствовала бы существенному изменению цены на этот ресурс.

«Повышение цен на топливо в Украине происходит из-за объективных причин: проседание курса нацвалюты (акциз рассчитывается в евро) и удорожание нефти. А «черные» и «серые» трейдеры скорее влияют на то, что государство не собирает налоги в полном объеме. На цены в крупных сетях, работающих честно, они не влияют. Неуплата налогов помогает экономить на цене топлива, но это плохая экономия, потому что часто это топливо неудовлетворительного качества. И даже, если бы полностью преодолеть это явление, на цены это существенно не повлияло бы. Очень часто цены на нефтепродукты сравнивают с газом и коммунальными услугами: почему на газ и коммунальные услуги цены не отпускают. Но все-таки человек может обойтись без автомобиля, а вот коммунальные услуги и тепло в квартирах – это вещь с другой социальной окраской. Хотя пока власть говорит, что ценообразование здесь должно происходить на одинаковых принципах», – отметил эксперт.

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