Журналіст про Лещенка: Обережно, нова маніпуляція від брехуна-мільйонера

Як передає replyua.net, український журналіст Віктор Уколов на своїй сторінці в Facebook пояснив, чому Сергій Лещенко відверто бреше, поширивши інформацію про те, що мер Києва Віталій Кличко затвердив 10-мільйонний проект реконструкції дороги, яка веде прямісінько до штаб-квартири Укрпромінвеста, спортклубу «5 елемент» і офісу особистої компанії Президента Петра Порошенка «Прайм Ессетс Кепітал».
«Так і не пояснивши звідки взялися 7,5 мільйонів гривень для купівлі шикарної квартири 195 метрів у центрі Києва, Лещенко намагається маніпулювати інформацією, порівнюючи дорогу на Рибальський з дорогою до Межигір'я. Для тих, хто вже купився на чергову напівправду-напівбрехню, нагадую, що дороги Києва, на відміну від дороги до Межигір'я, є не приватного, а загального використання. На Рибальському крім «5 елемента», куди, до слова, також їздить займатись і працювати багато різних людей, є ще десяток гуртожитків-малосімейок заводу «Ленінська кузня», старі офіси з невеличкими фірмами в будинку, де колись була редакція газети «Киевские Ведомости», магазини, заправки, ремонтні майстерні та багато іншого, де працюють і живуть тисячі киян ніяк не пов'язаних з колишнім бізнесом Петра Порошенка», – зазначив журналіст.
На його переконання, якщо б мер вирішив відремонтувати цю дорогу, як єдину дорогу в Києві, - це справді було б варте уваги, але в місті наразі відремонтовано і ремонтуються десятки, як не сотні доріг. «Не бачу проблеми в тому, що в тому районі люди також будуть їздити по відремонтованому покриттю. Це не приватна квартира, а спільна дорога. Лещенку ж раджу сказати правду про походження власних мільйонів, а вже потім шукати корупцію в інших. Поки цього не станеться, він виглядає не краще тих, ким обурюється», – резюмував Віктор Уколов.
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