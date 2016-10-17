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Новый украинский перевозчик выполнил первый международный рейс

Новый украинский перевозчик выполнил первый международный рейс
15 октября новый украинский перевозчик выполнил рейс из Украины в Египет. Как информирует replyua.net, рейс в Египет для новой авиакомпании Anda Air стал пробным. Вылет состоялся, как сообщают в ЦТС, в 9 часов 30 минут 15 октября. Самолет авиакомпании вылетел из аэропорта Жуляны в Киеве и через четыре часа приземлился в аэропорту египетского Марса-Алам.

В компании подчеркнул, что рейс до Египта будет осуществляться только по воскресеньям, самолетом MD-83, который рассчитан на 167 пассажиров и был произведен в 1993 году. По словам Сергея Шаменко, генерального директора авиакомпании, у самолета довольно «зрелый возраст», однако пассажирам нечего бояться – речь идет о надежном лайнере, который может совершать посадку практически в любых условиях и на любой посадочной полосе. В первом рейсе на борту лайнера находилось 150 пассажиров, отметил Шаменко.

Рейс в Египет авиаперевозчик организовал совместно с турфирмой «Феерия», и Марса-Алам является для этого агентства новым туристическим направлением. В компании рассказали, что этот курорт европейского класса, где отдыхают только туристы из разных стран Европы.

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