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У мережі з'явилося відео, на якому невідомі назвали себе вбивцями "Мотороли"

У мережі з'явилося відео, на якому невідомі назвали себе вбивцями "Мотороли"
Нещодавно в Інтернеті було опубліковано відео, на якому невідомі особи в масках взяли на себе відповідальність за вбивство представника самопроголошеної республіки «ДНР» Павлова Арсенія, більш відомого як «Моторола». Як повідомляє replyua.net, на даному відеозаписі знаходиться чотири чоловіків у масках, які тримають в руках зброю. На фоні розвішений розмальований прапор України.

«Цей відеоролик наразі записується на території Донецька, де недавно нами було вбито відомого терористичного ватажка «Моторолу». Плотницький, Захарченко, готуйтеся, ваша черга наступна», - заявили чоловіки на російській мові. Після свого звернення вони жестикулювали «зігу».

Дане відеозвернення з’явилося на YouTube минулої ночі. Його виклали на нещодавно створеному каналі « Lugansk Noname». Наразі даний запис було видалено модераторами мережі через «порушення правил користування YouTube». Як зазначалося раніше, 16-го вересня російські медіа розповіли про те, що у одному з житлових будинків прямо в ліфті загинув один з ватажків бойовиків «ДНР» на прізвисько «Моторола». Коли той повертався додому в ліфті спрацювала саморобна вибухівка. Бойовик отримав сильні поранення. Його життя не вдалося врятувати.

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