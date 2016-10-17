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В ближайшие дни минимальная цена на водку будет 70 гривен

В ближайшие дни минимальная цена на водку будет 70 гривен
Новые минимальные розничные цены на водку в Украине будут введены в течение десяти дней, и поллитровая бутылка «горячительного» обойдется минимум в 70 гривен. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое решение было принято на совещании в Минэкономразвития.

Как стало известно, заседание проходило в закрытом режиме, однако журналистам удалось узнать, что такие меры будут введены в связи с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем. В правительстве полагают, что таким способом удастся обезопасить наших граждан, а также лучше бороться с суррогатом и увеличивать поступления в бюджет. Журналисты отмечают, что такая затея успехом не увенчается – минималку повышали и раньше, однако поступления в бюджет не увеличились, более того, выросло количество суррогатной и дешевой продукции на рынке.

Противники повышения минималки уже заявили, что очередное подорожание водки, напротив, приведет к активизации фальсификаторов на рынке. Легальный качественный продукт станет недоступным для большинства покупателей, и они начнут покупать только «паленую» водку.

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