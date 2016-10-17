Суддю, який забирав права у активістів, рекомендують на "безстрок" - адвокат

Вища кваліфікаційна суддівська комісія рекомендує обрати безстроково суддю Голосіївського районного суду міста Київ, який в «післямайданівські часи» забрав права на керування автомобілем у 9 осіб лише за те, що вони відвідали Межигір’я. Про це сьогодні, 17-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів адвокат «Майдану», учасник «автомайдану» Маселко Роман, передає replyua.net.
Згідно з його повідомленням, відповідне рішення комісія прийняла 28-го вересня поточного року. «Це щось на кшталт Царевич, тільки чоловік. Ще у період «Майдану» він забрав права на керування автомобілем у 9-ти людей, серед яких були і активісти «Революції гідності». Все відбувалося по відпрацьованій схемі: реальних доказів не існує, лише скомпрометований рапорт, на основі якого і виносився вирок», - зазначає він.
В той самий час він зауважив, що близько року тому назад суддівська комісія вже займалася питанням Білика щодо безстроковості, але вирішили відкласти це питання до «ліпших часів». Адвокат наголосив, що дане рішення було прийнято за два дні до початку вступу в дію судової реформи (від 30-го вересня). «Тільки Вища кваліфікаційна суддівська комісія тепер буде займатися набором нових суддів, та відсіюванням «старих». Вже були випадки, коли представники цієї комісії пропускали сумнівних суддів, але там можна було посперечатися. Проте в даному випадку мені все стало зрозуміло», - підкреслив Маселко.
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