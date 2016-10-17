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Бутусов: «русская мечта» ликвидирована

Бутусов: «русская мечта» ликвидирована
Несколько часов назад в Донецке ликвидировали Арсения Павлова, являвшегося воплощением «русской мечты», которая соткана из репортажей «Лайфньюз» и сериалов о спецназе. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов, редактор «Цензор.нет.».

По его словам, «русская мечта» - это простой и скромный автомойщик, который всего добивался сам, как и положено нормальному россиянину. «По призыву Путина без всяких колебаний Моторола отправился убивать граждан соседнего государства, благодаря чему был провозглашен «героем ДНР», смог жениться на молодой красавице, был поощрен новой большой квартирой, получил много денег и славы, и карьера Моторолы удалась», пишет Бутусов. Однако, отмечает редактор, социальный лифт, о котором многие мечтают, неожиданно оборвался, точнее, он взорвался.

«У Моторолы получилась блестящая карьера убийцы, и он стал одним из символов «русской мечты», однако в этой истории будет и очень хороший урок для всей России – урок, доказанный бесполезностью жизни Павлова, а также урок заслуженной смерти – простой российский автомойщик живет намного дольше, чем герой ДНР», добавляет Бутусов.

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