Доник: кто завалил героя?

На своей странице в Фейсбуке волонтер Роман Доник сообщает, что получил инсайдерскую информацию о смерти Моторолы, он же Арсений Павлов. Как передает replyua.net, Доник отмечает, что Павлова могли завалить люди Абхаза, также известного, как Ахра Авидзба. Он является командиром пятнадцатой интернациональной бригады. По словам волонтера, он еще с лета точил зуб на Моторолу, и убийство произошло из-за жены Павлова.
Появилась информация, что этим летом супруга Павлова была в Абхазии, сделала там то, чего не нужно было делать, - назвала абхазцев «черно.опыми» и «козо.бами».Также имеются факты, что всю операцию по устранению Павлова, отмечает Доник, финансировал Ставрос Багателия, назначенный Александром Захарченко смотрящем за торговой сетью АТБ, которая ранее была отжата лидерами боевиков. Доник отмечает, что Абхаз ждал слишком долго и даже спрашивал разрешения на убийство Моторолы у Кремля.
Разрешили только сейчас – после возвращения Павлова из командировки, когда в Луганске защищали бунтарей. Напомним, что несколько часов назад в террористической «ДНР» официально подтвердили гибель Моторолы. Слухи о том, что боевика убили, ходили уже много раз, но теперь можно с уверенностью говорить о том, что Моторолу ликвидировали.
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