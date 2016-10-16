Жебрівський: Нормандський та Мінський формати себе вичерпали, чекаємо слово від Великобританії та США

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook висловив свою позицію щодо мінських та нормандських форматів переговорів, передає replyua.net.
«Переговори в Бенувіль (регіон Нижня Нормандія), у Мілані та Мінську стали, по-суті, проміжними етапами. Вони себе вичерпали. Зрештою, ані Франція,ані Німеччина не брали на себе зобов'язань щодо гарантій нашої безпеки, коли ми добровільно-примусово позбулись третього за потужністю у світі ядерного арсеналу. Такі гарантії взяли на себе США та Великобританія, про третього «гаранта» - РФ - мовчу, бо вона нині поводить себе так, ніби перебуває у «стані неосудності», але це вже компетенція Міжнародного трибуналу. Тому пора переходити до суті питання – виконання умов Будапештської угоди 1994 року», – написав Жебрівський у Facebook.
За його словами, Україна свою частину угоди виконала на всі 100%. В Будапештській угоді прописано чітко: взамін за відмову від ядерного арсеналу США та Великобританія, ну, і Росія гарантують Україні її незалежність, суверенітет на непорушність існуючих кордонів!
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