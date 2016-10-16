Как дорожает электроэнергия в Киеве

С сентября 2015 года электроэнергия в столице Украины подорожала на 60 процентов. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНН, такие данные предоставили в Главном управлении статистики в Киеве.
В течение последнего года тарифы на электроэнергию в Киеве повышались несколько раз, и в годовом эквиваленте они выросли на 60 процентов, заявили в статистическом ведомстве. Также в месячном измерении тарифы на электроэнергию увеличились больше, чем на 21 процент. Напомним, что ранее эксперты заявили о новом повышении тарифов в следующем году. По их словам, не меньше, чем на тридцать процентов повысятся тарифы на горячую воду, газ и отопление. Такой быстрый рост тарифов аналитики объясняют тем, что мировые цены на топливо снова растут, и следом за нефтью подорожает газ.
Если сейчас Украине голубое топливо, поставляемое из Европы, обходится в 180 долларов за тысячу кубометров, то уже в следующем году цена повысится до 240 долларов, причем не поэтапно, а за один раз. В результате роста цен на газ, повысятся тарифы на топливо для населения, также потом начнут повышаться тарифы на тепло и воду, поскольку подача этих ресурсов взаимосвязана.
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