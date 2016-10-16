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Закачка газа в хранилища Украины прекращена, - Белявский

Закачка газа в хранилища Украины прекращена, - Белявский
Сегодня, 16 октября, Украина перестала закачивать голубое топливо в хранилища, и теперь начинается отбор газа для отопительного сезона. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице несколько часов назад написал Максим Белявский, пресс-секретарь «Укртрансгаза».

«В Украине сегодня завершается закачка топлива в газохранилища, и с 16 октября начинается отбор топлива из хранилищ. В течение суток будет отбираться примерно 1 миллионов 200 тысяч кубических метров. Кроме того, за несколько месяцев удалось закачать порядка шести миллиардов трехсот миллионов кубических метров газа. В настоящий момент во всех газовых хранилищах Украины закачено 14 миллиардов 700 миллионов кубических метров топлива, и заполняемость газовых хранилищ достигает 48 процентов», сообщает Белявский.

Напомним, что Украина перестала закупать газ у России несколько месяцев назад, и эксперты спорят о том, хватит ли имеющихся запасов топлива на прохождение всего отопительного сезона. По словам некоторых аналитиков, газа может хватить лишь в том случае, если в этом году будет очень теплая зима.

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