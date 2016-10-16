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Бойовики Захарченко та Плотницького почали війну за металобрухт

Бойовики Захарченко та Плотницького почали війну за металобрухт
На підконтрольній бойовикам території передбачувано почалася епідемія крадіжок металу. Нічого дивного тут немає. Все це ми вже проходили в 1990-і, коли через безробіття народ масово вирізав кабелі, крав каналізаційні люки, тягнув огорожі з кладовищ. Зараз економічна ситуація на Донбасі знову прийшла в глибокий занепад, тому багато хто повернувся до старого ремесла. Про це на своїй сторінці в Facebook пише блогер Денис Казанський, передає replyua.net.

«У ЛНР скаржаться, що за останній час тільки в одному Алчевську здали на метал 60 каналізаційних люків, а також стали красти тролейбусні лінії і трамвайні контакти. Втім, немає лиха без добра. Хлопці досить швидко зорієнтувалися, де зараз можна буде заробити і оголосили про свої плани заборонити приватні точки зі скуповування металобрухту. Збираються залишити право на скупку металу тільки «державі ЛНР». Тобто собі. Вигоди очевидні. Народ від цього менше красти не стане. Є щось все одно нічого. Зате всі гроші тепер потечуть в кишеню Плотницького. Краса! Не дарма діди Плотницького воювали», - написав Казанський.

В міру вмирання Луганська та інших захоплених бандитами міст буде потихеньку зростати утилізація непотрібних виробництв і міської інфраструктури, так що металобрухту буде ще багато, резюмував блогер.

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