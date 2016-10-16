Бойовики Захарченко та Плотницького почали війну за металобрухт

На підконтрольній бойовикам території передбачувано почалася епідемія крадіжок металу. Нічого дивного тут немає. Все це ми вже проходили в 1990-і, коли через безробіття народ масово вирізав кабелі, крав каналізаційні люки, тягнув огорожі з кладовищ. Зараз економічна ситуація на Донбасі знову прийшла в глибокий занепад, тому багато хто повернувся до старого ремесла. Про це на своїй сторінці в Facebook пише блогер Денис Казанський, передає replyua.net.
«У ЛНР скаржаться, що за останній час тільки в одному Алчевську здали на метал 60 каналізаційних люків, а також стали красти тролейбусні лінії і трамвайні контакти. Втім, немає лиха без добра. Хлопці досить швидко зорієнтувалися, де зараз можна буде заробити і оголосили про свої плани заборонити приватні точки зі скуповування металобрухту. Збираються залишити право на скупку металу тільки «державі ЛНР». Тобто собі. Вигоди очевидні. Народ від цього менше красти не стане. Є щось все одно нічого. Зате всі гроші тепер потечуть в кишеню Плотницького. Краса! Не дарма діди Плотницького воювали», - написав Казанський.
В міру вмирання Луганська та інших захоплених бандитами міст буде потихеньку зростати утилізація непотрібних виробництв і міської інфраструктури, так що металобрухту буде ще багато, резюмував блогер.
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