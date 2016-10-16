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Захарченко: Порошенко отменил Минские договоренности

Захарченко: Порошенко отменил Минские договоренности
Петр Порошенко, президент Украины, сделал заявление о выполнении пакета безопасности, и этими словами он фактически отменил выполнение Минских договоренностей.

Как сообщает replyua.net, ссылаясь на российские РИА. Новости, сегодня такое заявление прозвучало от Александра Захарченко, главаря боевиков террористической «ДНР». По словам Захарченко, недавнее заявление украинского президента стало свидетельством того, что Порошенко фактически отменил Минские договоренности, и теперь нужно ждать развития очередного витка боевых действий. Напомним, что ранее Петр Порошенко сделал заявление о том, что Украина не сможет продвигаться в политическом процессе Минских договоренностей, пока не будет выполнен пакет по безопасности.

Президент отметил, что некоторые политические силы уже готовы передать России большую часть территорий, но он, как глава государства, никогда такого не допустит, поэтому «не нужно бегать по посольствам и агитировать всех о том, что передача восточных территорий Украины является единым планом обеспечения мира». По мнению Порошенко, территорию отдать можно всегда, но взамен мира все равно никто не получит.

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