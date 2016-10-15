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Трагедия MH17 может повториться – ГУР Украины

Трагедия MH17 может повториться – ГУР Украины
ГУР МО Украины сегодня сообщило, что трагедия, произошедшая с малазийским Боингом в небе над Украиной два года назад, может повториться, но в этот раз – в воздушном пространстве над оккупированном Россией Крымским полуостровом или водами Черного моря – об этом передает replyua.net.

По словам ведомства, причиной направления еще одной ракеты РФ в пассажирский самолет может послужить излишняя боевая активность России, ведущаяся на полуострове. ГУР МО Украины на основе разведданных установило, что во многих района Крыма ЗРК находятся в состоянии боевой готовности, а воздушные цели, попадающие в пространство над Черным морем или полуостровом, сразу отслеживаются. По ним в любой момент может быть выпущена ракета. Кроме того, воздушное пространство в этом регионе патрулируют российские истребители, также способные поражать эти цели.

В военном ведомстве Украины подчеркнули, что такая военная активность ВС РФ на полуострове существенно повышает вероятность повторения трагедии малазийского авиалайнера, сбитого российскими комплексом «Бук» в небе над Донбассом.

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