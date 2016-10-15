Порошенко розповів, як «ХНР» свого часу була задушена у зародку

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Президент України Петро Порошенко сьогодні, п’ятнадцятого жовтня 2016 року, перебуваючи з візитом у Харкові, розповів, як було відвернено загрозу створення так званої «Харківської народної республіки», - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Цензор.нет».Так, Порошенко нагадав, що саме в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації навесні 2014 року бійці спецпідрозділу «Ягуар» практично задушили розроблений у Москві проект дестабілізації Харківської області. Тим не менш, це заслуга не лише спецпризначенців, але і всіх політично активних та патріотично налаштованих мешканців міста, які надали у той момент правоохоронцям грандіозну моральну підтримку. Тоді протягом дев’ятнадцяти хвилин підрозділ «Ягуара» «пов’язав» шістдесят сім спеціально підготовлених сепаратистів, які мали плани створити у Харкові аналог терористичних угрупувань Л/ДНР.Крім того, Порошенко наголосив, що у рамках кримінального провадження українські правоохоронні органи вже отримали належні докази того, що саме радники російського президента направили з території РФ тисячі «туристів», які мали чіткі вказівки щодо дестабілізації ситуації в нашій державі.