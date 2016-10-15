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Порошенко розповів, як «ХНР» свого часу була задушена у зародку

Порошенко розповів, як «ХНР» свого часу була задушена у зародку
Президент України Петро Порошенко сьогодні, п’ятнадцятого жовтня 2016 року, перебуваючи з візитом у Харкові, розповів, як було відвернено загрозу створення так званої «Харківської народної республіки», - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Цензор.нет».

Так, Порошенко нагадав, що саме в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації навесні 2014 року бійці спецпідрозділу «Ягуар» практично задушили розроблений у Москві проект дестабілізації Харківської області. Тим не менш, це заслуга не лише спецпризначенців, але і всіх політично активних та патріотично налаштованих мешканців міста, які надали у той момент правоохоронцям грандіозну моральну підтримку. Тоді протягом дев’ятнадцяти хвилин підрозділ «Ягуара» «пов’язав» шістдесят сім спеціально підготовлених сепаратистів, які мали плани створити у Харкові аналог терористичних угрупувань Л/ДНР.

Крім того, Порошенко наголосив, що у рамках кримінального провадження українські правоохоронні органи вже отримали належні докази того, що саме радники російського президента направили з території РФ тисячі «туристів», які мали чіткі вказівки щодо дестабілізації ситуації в нашій державі.

Горячая тема: Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ
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