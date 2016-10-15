Зубко: 70 процентов объектов Украины подключены к отоплению

Начало отопительного сезона в Украине началось согласно плану, и по состоянию на 15 октября к отоплению были подключены около 70 процентов объектов на территории нашей страны. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на пресс-службу Минрегиона, сегодня об этом заявил Геннадий Зубко.
По словам министра ЖКХ, строительства и регионального развития, по состоянию на 15 октября от 90 до 100 процентов объектов были подключены к отоплению в Волынской, Тернопольской, Сумской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях. Однако в других регионах дела обстоят чуть хуже, и в целом по стране около 70 объектов уже подключены к отоплению. В Луганской области, отметил министр, отопительный сезон также начался, однако процесс подключения отопления необходимо ускорить в Рубежном и Лисичанске.
На Луганщине установились очень низкие температуры, поэтому к середине следующей недели к отоплению должны быть подключены все объекты. Зубко подчеркнул, что технологически процесс подключения объекта к системе отопления занимает не больше четырех суток. Напомним, что сначала отопление в украинских городах давали только в социальные учреждения, а потом уже в жилые дома.
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