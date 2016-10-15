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Україна друга в чемпіонаті світу

Україна друга в чемпіонаті світу
Жіночі збірна Чехії обіграла збірну України у фіналі чемпіонату світу з баскетболу «3 на 3» з рахунком 21:11. Таким чином Україна зайняла срібну сходинку в чемпіонаті. Про це повідомляє ФБУ, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що рахунок у грі відкрила Спітковська, яка успішно підібрала м’яч. На самому початку гри суперники обмінювалися результативними кидками. Майже на 4-й хвилині гри наші баскетболістки програвали з рахунком 3:4. Гарний кидок Зарицької, потім двохочковий від Горобець дали українській збірній перевагу в 2 очки вже на 4-й хвилині гри. Рахунок 6:4.

Перша половина гри для української команди пройшла успішно з результатом 8:7. Потім збірна Чехії закинула 2-х очковий та виконала штрафний. Україна відстала на 2 очки. Через деякий час чеські баскетболістки вже були попереду на 5 очок. Але вже за три хвилини до завершення гри суперниці вийшли вперед ще на 4 очка. Рахунок не дуже втішний – 9:18. Щоб подолати цей розрив нашим спортсменкам не вистачило сил. Наша збірна програла з рахунком 11:21. Як зазначалося раніше, в 1/8 збірна України обійшла збірну Індонезії. Потім в ¼ перемога України над Францією. Наступна перемога в півфіналі була над збірною Іспанії. Привітаємо наших дівчат з 2 місцем!

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