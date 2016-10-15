Страхова медицина: за що платити по-новому, а, що залишиться безкоштовним

Як передає replyua.net, днями в Міністерстві охорони здоров'я заявили про введення в країні системи державного медичного страхування з 2017 року. Журналісти з’ясували, які медичні послуги для пацієнтів залишаться безкоштовними та чи зможе держстрахування покривати лікування пенсіонерів і інших категорій малозабезпечених громадян.
В Україні, як відомо, медицина безкоштовна. Це записано в Конституції і залишається незмінним. І кримінальне покарання за ненадання медичної допомоги ніхто не відміняв. Але всі ми знаємо, що якщо пацієнт потрапив в «безкоштовну» лікарню, то не тільки ліки, а й спирт з ватою – щоб лаборанти могли взяти елементарні аналізи крові – треба купувати за свої гроші.
До того ж Кабмін недавно розширив перелік платних медичних послуг, що надаються в дерзакладах охорони здоров'я. Платними стали лабораторні, діагностичні та консультативні послуги для громадян, які звернулися в поліклініку або лікарню без направлення лікаря. Платити тепер доведеться за проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не відносяться до медичної допомоги населенню, а також за оформлення результатів аналізів. Тобто, якщо пацієнт з «швидкої» потрапляє в лікарню, то аналізи крові у нього візьмуть безкоштовно, а ось за УЗД при хронічному захворюванні доведеться розщедритися.
Стали платними медичні консультації із застосуванням телемедицини (відеоконсультації за допомогою Інтернету, в тому числі за допомогою передачі медичної інформації по електронній пошті. Платним стало медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України). Іноземці тепер в Україні теж лікуються за свої гроші або за страховкою.
Якщо більшість аналізів офіційно стали платними, то що робити людям, які не можуть заплатити? Виявляється, частина медичних послуг з 2017 року все-таки буде покриватися державним медичним страхуванням. Як це буде працювати, розповіли в МОЗ. Якщо в класичній страховій медицині гроші пацієнта накопичуються в держфонді і потім направляються в медустанову, де людина обслуговувався, то в Україні задіють іншу систему. Кошти з держбюджету виділять на конкретну лікарню, поліклініку. Тільки тепер лікарня їх буде отримувати не за ліжко-місце, а за конкретну послугу, надану пацієнтові. І чим більше людей прийде лікуватися в дану клініку, тим більше грошей дасть їй держава. Та лікарська допомога, яку ми звикли отримувати в поліклініках, тобто прийом у сімейного лікаря, консультація, ведення вагітності, лікування застуд, отруєнь, травм також буде покриватися державної медстраховкою, запевнила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.
Мінімальний страховий пакет, оплачуваний державою, отримають пенсіонери, діти, студенти, люди з інвалідністю, безробітні, вагітні. Безкоштовними залишаться такі види послуг: швидка невідкладна допомога, найпростіші аналізи, вакцинація, пологи, невідкладні хірургічні операції, лікування онкологічних захворювань, діабету, ВІЛ і психічних захворювань.
Переклад системи охорони здоров'я на страхову модель почнеться вже в 2017 році і триватиме три роки. Українці зможуть вибирати сімейного лікаря та педіатра для своїх дітей і підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою. Прив'язка до місця проживання скасовується.
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