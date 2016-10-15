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Інфляція в Україні до кінця року уповільниться - МЕРТ

Інфляція в Україні до кінця року уповільниться - МЕРТ
Міністерство економічного розвитку та торгівлі вважає, що до кінця поточного року інфляція в Україні сильно сповільниться. Про це сьогодні, 15-го жовтня, пише видання «УНІАН», посилаючись на дані Міністерства економічного розвитку, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що за оцінками Мінекономрозвитку, за останні місяці року утворення цінової динаміки на внутрішньому споживчому ринку України буде залежати від розширення внутрішнього попиту, від рівня насиченості ринку продовольчими товарами, що дасть змогу дещо компенсувати витрати на підвищені ціни за комуналку.

МЕРТ також нагадує, що після трьох літніх місяців здешевлення товарів харчування та продовольства, вже у вересні динаміка цін почала зростати. Рівень інфляції за минулий місяць склав 1.82%. У міністерстві зазначають, що це залежить від сезонного попиту на товари, зокрема одяг та взуття. Також спостерігається щорічне подорожчання у сфері освіти. Як зазначалося раніше, літні місяці в Україні супроводжувалися дефляцією. Згідно з даними Мінекономрозвитку, в червні ціни в Україні знизилися на 0.2%, дефляція в липні склала 0.1%, а в серпні рекордне зниження цін за сезон на 0.3%. Загалом така тенденція була викликана російськими обмеженнями на імпорт українських товарів. Підприємцям довелося реалізовувати своє товари на ринку України.

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14 окт 2016
23452

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