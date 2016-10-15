ЗС Росії в Криму створюють загрозу повторенню трагедії МН17 - ГУР

Дії ППО Збройних сил Російської Федерації на території анексованого Криму загрожують міжнародному авіаційному сполученню та створюють небезпеку повторення трагедії малайзійського рейсу МН17. Про це сьогодні, 15-го жовтня, у соцмережі Фейсбук повідомив прес-центр Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.
«Вчора вся протиповітряна оборона Збройних сил Росії на території окупованого півострова знаходилася в повній бойовій готовності. За тривогою було піднято та приведено до вищого рівня готовності підрозділи 31-ї дивізії протиповітряної оборони в Севастополі, 37-го авіаційного полку в Гвардійському та 38-й винищувальний авіаполк четвертої армії ВПС та ППО Південного військового округу Збройних сил РФ», - повідомляє українська розвідки.
«Екіпажі винищувачів Су-30 та розрахунки ракетно-зенітних комплексів відпрацьовували перехоплення та умовне знищення цілей у повітрі», - розповіли в ГУР Міноборони України. В розвідці вважають, що такі дії з боку Росії загрожують повторенню трагедії, яка сталася над окупованим Донбасом влітку 2014 року. Нагадуємо, що тоді з російського «Бука» було збито пасажирський літак Boeing-777 рейсу МН17 малайзійських авіаліній, на борту якого знаходилося 298 людей. Всі вони загинули.
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