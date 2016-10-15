Колишнього бухгалтера "Укрспирту" підозрюють в розкраданні

Представники Генеральної прокуратури України затримали колишнього головного бухгалтера державного підприємства «Укрспирт» Волощука Романа, якого підозрюють у причетності до розкрадання державних коштів. Про це сьогодні, 15-го жовтня, на своєму Фейсбуці написав глава Генпрокуратури Юрій Луценко, передає replyua.net.
«В результаті проведеної роботи Генеральної прокуратури та Фіскальної служби України сьогодні затримало колишнього головного бухгалтера держпідприємства «Укрспирт» Волощука Романа. Його підозрюють в розкраданні держаних коштів», - зазначив генпрокурор. Луценко розповів, що Волощук разом з керівником підприємства перевели приблизно 750 мільйонів гривень на рахунки офшорних компаній за продукцію, яку «Укрспирт» так і не отримав. «Також затриманий підозрюється в ухиленні від сплати податків через оформлення безпідставного податкового кредиту від ТОВ «Атлас Груп», - розповів Луценко.
Також генпрокурор відзначив успішність своєї роботи, повідомивши про те, що лише за поточний рік він передав до суду 614 корупційних кримінальних проваджень. «Ми успішно працюємо у даному напрямку і не збираємося відступати, оскільки перед нами ще багато роботи», - заявив він.
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