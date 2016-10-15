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Коли українська армія стане контрактною - Порошенко

Коли українська армія стане контрактною - Порошенко
Президент України Петро Порошенко заявив, що вже наприкінці жовтня Україна переходить на контрактну армію. Про це він розповів під час передачі військової техніки українській армії в Чугуєві, що на Харківщині, повідомляє replyua.net.

«За останні 15 років нам багато хто встиг пообіцяти, що армія України буде контрактною. А я кажу, що українська армія вже наприкінці жовтня буде контрактною. На військовій службі в Україні будуть знаходитися виключно добровольці. Як показує трьохрічна практика, в Україні немає дезертирів чи тих, хто не хотів би служити», - наголосив Порошенко.

Президент заявив, що сьогодні він поїде в зону проведення антитерористичної операції та зустрінеться з військовослужбовцями, які вже відслужили всі строк в рамках 6-ї хвилі мобілізації та наразі збираються повернутися додому. «Я особисто наказав, щоб вже до кінця поточного місяця всі військові, які підлягають демобілізації, повернулися до своїх рідних та близьких», - зазначив президент. Також він пообіцяв, що призовники осіннього призову не будуть направлятися до зони проведення АТО та не будуть виконувати завдання по «побудові дач» чи іншої роботи, яка не стосується військової служби.

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