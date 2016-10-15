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Спочатку безпека, потім політика - Порошенко

Спочатку безпека, потім політика - Порошенко
Президент України Петро Порошенко заявив, що він не збирається виконувати політичну частину Мінських угод до того моменту, поки Російська Федерації не забезпечить виконання без пекових частин. Про це він розповів сьогодні,15-го жовтня, під час свого візиту до Чугуєва, що на Харківщині, де відбувалася передача військової техніки для армії України, інформує replyua.net.

«Мінські домовленості – це план по мирному врегулюванню конфлікту. У ньому чітко прописані критерії безпеки та гарантії для України. До того моменту, поки безпекова частина не буде виконана, Україна не збирається виконувати політичну частину», - зазначив президент. «До без пекового пакету входять умови щодо повного припинення вогню на Донбасі, виведення російських військ з території України. Також потрібно надати вільний доступ спостерігачам ОБСЄ до східного кордону України, який наразі залишається підконтрольний Росії та бойовикам», - нагадав Порошенко.

Він зауважив, що це єдиний чіткий план повернення суверенності та незалежності окупованому Донбасу. «Все інше, що нам сьогодні намагаються нав’язати, від лукавого», - висловив свою думку глава держави. «Мені часто кажуть, що Донбас потрібно віддати, що лише так буде мир. Але хіба агресор відступить?», - зауважив Порошенко.

Горячая тема: Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал
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14 окт 2016
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Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал

Еще в начале сентября, когда умер узбекский президент Каримов, на его похороны ездила съемочная группа канала ТРК «Украина», которая сняла сюжет о жизни в Узбекистане. В сюжете не было никаких


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