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Саакашвілі: Рішення грузинської групи в ПАРЄ щодо України - ганьба

Саакашвілі: Рішення грузинської групи в ПАРЄ щодо України - ганьба
Голова обласної державної адміністрації Одеської області, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі назвав ганебною відмову грузинських делегатів у ПАРЄ голосувати за резолюцію по Україні. Про це сьогодні, 15-го жовтня, він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.

«Той факт, що делегація Грузії відмовилася голосувати за продовження санкцій проти Російської Федерації на підтримку України – ганебно і соромно», - заявив Саакашвілі. «Це ставлення до України. Воно просто ганебне, і ця ганьба залишиться чорною плямою в історії Грузії», - зазначив губернатор. Він переконаний, що це рішення делегації не поділяє грузинський народ. «Мені не доводилося бачити жодного грузина, який би відверто висловлювався проти України», - каже колишній президент.

«Проте нам слід пам’ятати, в яких умовах зараз доводиться жити Грузії. Адже на сьогоднішній день нею керує головний приватний акціонер «Газпрому» Іванішвілі», - зауважив Саакашвілі. Він вважає, що та влада, яка сьогодні править Грузією, дуже подібна колишній владі Віктора Януковича. «Ми побачили що сталося з Януковичем. Те саме чекає й Іванішвілі. Мені дуже шкода свій народ та дуже соромно за таку владу», - підкреслив Саакашвілі.

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