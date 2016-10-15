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В этом году гранаты смогут себе позволить только самые богатые украинцы

В этом году гранаты смогут себе позволить только самые богатые украинцы
Иностранные поставщики отказались от продажи гранатов в Украине, заявив, что это перестает быть прибыльным бизнесом, поскольку из-за высокой цены этот фрукт никто не покупает.

Как передает replyua.net со ссылкой на UBR, поставки гранатов в нашу страну продолжают снижаться последние несколько лет, и в прошлом году в Украину было импортировано всего восемь тысяч тонн этого фрукта. Для сравнения – в 2013 году в Украине было продано 17 тысяч тонн. По словам Татьяны Гетьман, независимого эксперта плодоовощного рынка стран Восточной Европы, гранаты украинцы покупать перестанут, поскольку на 40 процентов снизился спрос даже на такие популярные фрукты, как апельсины и мандарины. Гетьман подчеркнула, что спрос на импортные фрукты резко упал после изменения валютного курса в Украине.

Еще три года назад гранаты можно было купить по 18-20 гривен за кило, в этом году цена будет не меньше 50 гривен. Самое большое количество гранатов в Украину всегда поставляла Турция, сейчас сезон начинается, и цены на этот полезный фрукт заоблачные, однако скоро в продаже появятся азербайджанские гранаты, и они будут чуть дешевле турецких.

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