Эксперт: в следующем году украинцев ждет новый «газовый сюрприз»

В следующем году ожидается очередное повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА. Новости – Украина, такое заявление прозвучало от Владимира Панченко, главы Института общественных и экономических исследований имени Поля.
По словам эксперта, в 2017 году природный газ сильно подорожает, из-за чего повысятся тарифы для населения не только на газ, но и на горячую воду и отопление. Панченко отметил, что в действующих тарифах цена на импортное голубое топливо заложена в пределах 180 долларов за тысячу кубических метров, однако в 2017 году газ для Украины будет обходиться по цене минимум в 240 долларов. Также эксперт подчеркнул, что повышение стоимости не будет проходить постепенно или поэтапно, - цена поднимется сразу до такой отметки.
Как только стоимость пересчитают, цена на голубое топливо для Украины автоматически повысится, и уже в следующем году население столкнется с новыми тарифами. Напомним, что вчера другие эксперты прогнозировали повышение тарифов в 2017 году примерно на тридцать процентов. Тарифы повысятся на отопление, газ и горячую воду.
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