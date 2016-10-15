Рейтинг стран, которые чаще всего посещают украинцы

Государственная пограничная служба Украины изучила данные о пересечении границы украинцами за последнее время, и оказалось, что граждане Украины, по большей части, ездят только в пять соседних государств, передает replyua.net со ссылкой на Вести. Самыми посещаемыми украинцами странами оказались Молдова, Россия, Польша, Венгрия и Беларусь.
Судя по результатам анализа, проведенного Госпогранслужбой, наши граждане ездят в соседние государства не отдыхать, а работать. Кроме того, за последние пару лет резко снизилось число украинцев, посещающих Россию, однако она по-прежнему находится в первой пятерке рейтинга. Отдыхать в РФ наши граждане не ездят – эксперты основываются на своих выводах, исходя из того, что украинцы не тратят в РФ деньги, а, наоборот, отправляют их в Украину, - в 2015 году они перевели больше миллиарда долларов.
Интересно то, что и россияне практически перестали ездить в Украину – по посещаемости нашей страны сейчас лидируют белорусы и молдаване. В пятерку рейтинга также вошли два государства, для посещения которых необходимы визы, но наших граждан процесс оформления виз не смущает. Остальные страны украинцы посещают очень редко.
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