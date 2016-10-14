Зачем Россия расторгла соглашение с Украиной по нефтепродуктопроводам

Что означает расторжение соглашения об эксплуатации нефтепродуктопроводов для экономики и энергетики Украины в эфире «Громадського радио» объяснил эксперт по энергетике Денис Назаренко, передает replyua.net.
13 октября Россия обнародовала заявление о расторжении соглашения с Украиной по эксплуатации нефтепродуктопроводов, проходящих по украинской территории.
«Важно понимать разницу – в центре внимания обычно находятся нефтепроводы. В данном случае речь идет о нефтепродуктопроводах – сети, которыми преимущественно транспортировались дизельные нефтепродукты. Абсолютно ничего критического не произошло, поскольку этот нефтепродуктопровод ни был какой-то значимой частью украинской экономики и, вообще, не очень активно использовался. Решение расторгнуть именно международное соглашение достаточно очевидно связано с тем, что в этом проекте нет больше участия российского капитала, им не целесообразно поддерживать какие-то международно-правовые отношения, так как в феврале 2016 «Транснефть» продала участки, проходящие по территории Украины, швейцарской компании International Trading Partners AG. Ну и лишний повод показать, как Россия относится к Украине», – прокомментировал Денис Назаренко.
Несколько дней назад появилась новость из Беларуси – они на 50% повысили стоимость транзита нефти через свою территорию. Возможно и украинцам стоит взять пример с белорусов. Цена транзита регулируется соответствующим контрактом между Газпромом и Нафтогазом, который именно сейчас в центре известного арбитража в Стокгольме. Как раз, среди других проблем, вопрос о несправедливо низкой цены транзита поднимается нашей стороной. Надеемся на выигрыш нашей страны, после чего соглашение будет перезаключено на более справедливых, рыночных условиях, отметил эксперт.
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