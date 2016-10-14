Росії час зняти маску - Порошенко

Президент України Петро Порошенко зазначає, що в той момент, коли війна на Донбасі продовжується, Російська Федерація продовжує гратися в «маскарад», гальмуючи виконання Мінських домовленостей. Про це глава держави написав у статті для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, яка має назву «Кінець маскараду», інформує «УНІАН», передає replyua.net.
«800 ворожих обстрілів у вересні, 500 обстрілів з боку терористів у цьому місяці. Війна на Донбасі триває. Є багато причин для того, щоб сказати: «Мінські домовленості гальмують через маскарад Російської Федерації, який не припиняється вже третій рік», - написав президент. На його думку, вже прийшов час показати світу справжні цілі Кремля, оскільки вони загрожують не лише українському народу, але і всьому населенню Європи.
Порошенко зауважив, що декілька років тому він і уявити собі не міг, що Росія стане на шлях агресії проти дружнього колись сусіда – України. «Після того, як військова кампанія в Грузії була завершена, велика кількість людей вірили в те, що Москва повернулася до післявоєнного порядку, який ґрунтується на силі права, а не на праві сили», - зазначив Петро Порошенко. Він наголосив, що дуже засмучений через зраду сусіда.
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