Вбивці українських журналістів мають сидіти - Міятович

Вбивство відомого українського кореспондента, одного з керівників «Української правди» Павла Шеремета являється застереженням для всіх медіа України та Заходу. Винні у цьому мають бути покарані. Про це сьогодні, 14-го жовтня, під час візиту до Києва сказала член ОБСЄ з питань свободи преси Дуня Міятович, передає replyua.net.
«Вбивство відомого журналіста Павла Шеремета стало попередженням для всих представників мас-медіа. До сьогоднішнього дня правосуддя вимагає розслідувати справи вбивств таких відомих журналістів як Георгій Гонгадзе, В’ячеслав Веремій, Олеся Бузини та ін. Безкарність винних додають ще більшу загрозу для кореспондентів. Тому потрібно підсилювати своє старання і розслідувати ці справи», - заявила вона.
Як зазначалося раніше, 20-го липня поточного року, перебуваючи за кермом автомобіля Олени Притули, в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Його громадянська дружина Олена, яка знаходилася в той момент на задньому сидінні автівки не постраждала. Вибуховий пристрій, за результатами експертизи, було закладено попереду сидіння водія. Слідство має декілька версій вбивства журналіста, основною з них називає його професійну діяльність.
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