В Украине зафиксирован сильный разброс цен на продукты в разных регионах

Несмотря на то, что все мы живем в одной стране, в разных регионах цены на продукты питания сильно отличаются – где-то очень дешево можно купить мясо, в другом регионе самые дешевые овощи. Такие колебания, передает replyua.net, связаны, прежде всего с тем, на каких отраслях специализируются те или другие регионы. В некоторых городах Украины вообще не занимаются сельским хозяйством и производством продовольственных товаров, поэтому цены там кусаются.
Напомним, что в прошлом месяце был зафиксирован еще один серьезный виток инфляции – подорожали многие продукты, особенно овощная корзина, мясо и молочка. Однако в некоторых областях на эти продукты сохраняются прежние цены – к примеру, в Луганской области можно купить самое дешевое в Украине молоко, а в Черкассах продают самое дешевое мясо, дешевые яйца – в Хмельницкой области. Самое дорогое мясо в октябре продавалось в Днепре – килограмм свинины сейчас там стоит почти 80 гривен, а в Черкассах это мясо на 17 процентов дешевле – около 67-68 гривен. В Тернопольской области практически не производят хлебобулочные изделия, и здесь буханка хлеба обойдется в полтора раза дороже, чем в Кировограде.
Цены на набор для борща в Украине также разнятся, причем разница в цене доходит до 25 процентов. Самые низкие цены на овощи для борща экспертами были зафиксированы в Запорожской и Львовской областях, самые высокие – на Донбассе. Что касается Киева, то оказалось, что в столице не самые высокие цены на продукты питания, и они находятся в так называемом усредненном диапазоне. Аналитики нашли в супермаркетах Киева только один дорогой продукт – муку, которая продается не дешевле девяти гривен за кило. При этом нужно учитывать и огромную разницу в размерах заработной платы. В некоторых регионах, где зарплаты очень низкие, продукты, наоборот, обходятся дороже, чем в Киеве.
По словам специалистов, такая несправедливость «не специальная», и не повезло тем украинцам, которые живут в индустриальных регионах. Там хорошо развита только промышленность, но не сельское хозяйство. Большинство продуктов – привозные, и цена резко увеличивается из-за особых требований к условиям хранения и из-за транспортировки. Впрочем, жителям некоторых промышленных регионов жаловаться не на что, уверены эксперты, - у них всегда зарплаты были намного выше, и те дополнительные расходы на продукты «выравнивают общую картину в стране».
Аналитики предупреждают, - вне зависимости от того, где вы живете, в ближайшее время цены продолжат повышаться на многие продукты. До конца осени ожидается подорожание практически всех продуктов, за исключением той самой гречки, которая не давала покоя любителям этой крупы последние несколько месяцев. Быстрее всего в октябре-ноябре подорожает борщовый набор – не меньше, чем на семь процентов. Ожидается также рост цен на яйца, курятину, сахар и мясо.
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