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Представник ОБСЄ закликає Україну посилити безпеку для ЗМІ

Представник ОБСЄ закликає Україну посилити безпеку для ЗМІ
Справи українських кореспондентів затриманого в Росії Романа Сущенка та Миколи Семени, якого утримують під домашнім арештом в анексованому Криму, являються найголовнішими питаннями у порядку денному члена ОБСЄ з питань свободи преси Дуні Міятович. Про це повідомляє прес-центр ОСБЄ після поїздки Міятович до Києва, передає replyua.net.

У інформаційному листі вказується, що представник ОБСЄ під час зустрічі з міністром зовнішніх справ України Павлом Клімкіним зауважувала про необхідність забезпечення безпеки журналістам. «До мене часто надходять повідомленні про те, що журналістам погрожують. Це особливо стосується Інтернет-простору та тих кореспондентів, які приймаються участь у журналістських розслідуваннях», - наголосила Міятович.

«Гоніння та залякування кореспондентів, спроба називати їх зрадниками на сьогоднішній день у демократичному світі неприпустимі. Ці обставини сильно заважають представникам засобів масової інформації якісно виконувати свою роботу. Українська влада має забезпечити безпеку журналістам та покарати всіх причетних до залякування та утиску свободи слова ЗМІ. Правоохоронні органи можуть виконувати таку роботу», - зазначила вона.

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