валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Що має робити Порошенко, щоб не втратити Донбас?

Що має робити Порошенко, щоб не втратити Донбас?
Президент України Петро Порошенко на запланованій зустрічі в «нормандському форматі», яка має відбутися 19-го жовтня поточного року, має чітко та безкомпромісно захищати права та інтереси українських громадян. Про це розповів голова Інформаційно-політичного центру «Перспектива» Рудяков Павло, передає replyua.net.

«На даний момент очікується, що під час зустрічі «нормандської четвірки» в Берліні президенту України будуть представлені основні позиції Франції та Німеччини стосовно виконання Мінських домовленостей, які, як вважають в Європі, має виконувати українська сторона. Їхня головна мета почути від Петра Порошенка лише одне: «Так, ми це будемо робити». Саме тому, якщо все таки Порошенко прибуде на зустріч, він має зайняти більш рішучу та жорстку позицію щодо запропонованих йому вимог та пропозицій від інших делегатів. Він має захищати інтереси своєї держави», - заявив він. В той самий час експерт припускає, що президенту не вдасться знайти спільну мову з Верховною Радою України щодо виконання пропозицій Франції та Німеччини. Проте він не зазначив, яку саме, на його думку, «тверду позицію» має займати український президент. Як зазначалося, канцлер Німеччини Ангела Меркель запрошує до Берліну на спільну вечерю 19-го жовтня лідерів країн «нормандської четвірки».

Горячая тема: Роман Доник: Прежнего Донбасса уже больше никогда не будет
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 окт 2016
12780

Вашингтон заблокував фінансування Росії по лінії МВФ і Світового банку

У МЗС Росії злякалися директиви американським представникам в фінансових організаціях. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Вашингтон розіслав таємну директиву своїм


Свежие новости

Що має робити Порошенко, щоб не втратити Донбас?

Для реалізації системи відеофіксацій порушення ПДР потрібно $1.5 мільярда

Гидрометцентр дал не радостный прогноз на всю неделю

Нова політична сила в Україні хоче повернути ядерну зброю

В Украине начало дешеветь подсолнечное масло

Обама рассказал, какие фильмы он смотрит на досуге

Новини з зони АТО за минулу добу (13.10.16)

Коммуналка подорожает еще на 30 процентов, - эксперты

На Луганщині знайдено дві схованки зі зброєю - СБУ

Україні потрібен Антикорупційний суд - глава "Венеціанської комісії"

Бочкала: кому-то пора прозреть!

Україна не повинна платити Януковичу - Мін'юст

Эксперт: Путин защищает «4 сорта» русских

Samsung готується до збитків у $5 мільярдів через провал з Galaxy Note 7

Какие украинские продукты пользуются наибольшим спросом в Европе

Панов і Захтій зараз у СІЗО "Лефортово"

СМИ: британцам придется выплатить Евросоюзу 20 миллиардов

За ввесь період АТО загинуло понад 2.5 тисячі українців - Порошенко

Эксперт: ситуация с обнищанием украинцев просто катастрофическая

Руслан Ротань давно работает за «спасибо»

 Новости за день