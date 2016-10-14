Що має робити Порошенко, щоб не втратити Донбас?



Президент України Петро Порошенко на запланованій зустрічі в «нормандському форматі», яка має відбутися 19-го жовтня поточного року, має чітко та безкомпромісно захищати права та інтереси українських громадян. Про це розповів голова Інформаційно-політичного центру «Перспектива» Рудяков Павло,



«На даний момент очікується, що під час зустрічі «нормандської четвірки» в Берліні президенту України будуть представлені основні позиції Франції та Німеччини стосовно виконання Мінських домовленостей, які, як вважають в Європі, має виконувати українська сторона. Їхня головна мета почути від Петра Порошенка лише одне: «Так, ми це будемо робити». Саме тому, якщо все таки Порошенко прибуде на зустріч, він має зайняти більш рішучу та жорстку позицію щодо запропонованих йому вимог та пропозицій від інших делегатів. Він має захищати інтереси своєї держави», - заявив він. В той самий час експерт припускає, що президенту не вдасться знайти спільну мову з Верховною Радою України щодо виконання пропозицій Франції та Німеччини. Проте він не зазначив, яку саме, на його думку, «тверду позицію» має займати український президент. Як зазначалося, канцлер Німеччини



Горячая тема: Роман Доник: Прежнего Донбасса уже больше никогда не будет Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Президент України Петро Порошенко на запланованій зустрічі в «нормандському форматі», яка має відбутися 19-го жовтня поточного року, має чітко та безкомпромісно захищати права та інтереси українських громадян. Про це розповів голова Інформаційно-політичного центру «Перспектива» Рудяков Павло, передає replyua.net «На даний момент очікується, що під час зустрічі «нормандської четвірки» в Берліні президенту України будуть представлені основні позиції Франції та Німеччини стосовно виконання Мінських домовленостей, які, як вважають в Європі, має виконувати українська сторона. Їхня головна мета почути від Петра Порошенка лише одне: «Так, ми це будемо робити». Саме тому, якщо все таки Порошенко прибуде на зустріч, він має зайняти більш рішучу та жорстку позицію щодо запропонованих йому вимог та пропозицій від інших делегатів. Він має захищати інтереси своєї держави», - заявив він. В той самий час експерт припускає, що президенту не вдасться знайти спільну мову з Верховною Радою України щодо виконання пропозицій Франції та Німеччини. Проте він не зазначив, яку саме, на його думку, «тверду позицію» має займати український президент. Як зазначалося, канцлер Німеччини Ангела Меркель запрошує до Берліну на спільну вечерю 19-го жовтня лідерів країн «нормандської четвірки».