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Для реалізації системи відеофіксацій порушення ПДР потрібно $1.5 мільярда

Для реалізації системи відеофіксацій порушення ПДР потрібно $1.5 мільярда
Запровадження в повноцінну роботу системи відеофіксації порушення правил дорожнього руху по всій території України потребує значної суми коштів, приблизно 1.5 мільярда доларів США. про це сьогодні, 14-го жовтня, під час розмови з кореспондентами повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує replyua.net.

«Ми готові забезпечити роботу системи відеофіксацій хоч зараз. Але для цього нам потрібні гроші. Для того, щоб якісно оснастити всі українські дороги необхідним обладнанням, на мою думку, потрібно приблизно 1.5 мільярда доларів. Ця сума не мала, але і якість робіт буде відповідною, щоб обладнання служило нам довгі роки. Це інвестиція, яка себе рано чи пізно окупить. Такий досвід має вся Європа, і я переконаний, що так само буде і в нас», - розповів він.

«В свою чергу ми запросили міжнародну фінансову організацію, яка себе якісно зарекомендувала на світовому ринку, щоб провести фахову оцінку даному проекту та провести міжнародний конкурс для залучення необхідної суми інвестиції», - зазначив Аваков. За словами міністра, ті камери, які були встановлені для тестової перевірки, вже дали свої результати та зафіксували надзвичайно велику кількість порушень ПДР.

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