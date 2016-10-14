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В Украине начало дешеветь подсолнечное масло

В Украине начало дешеветь подсолнечное масло
Накануне, 13 октября, подсолнечное нерафинированное масло в Украине торговалось по 21,2-21,5 тысяч гривен за тонну, передает replyua.net со ссылкой на АПК-Информ.

По сравнению с ценами прошлой недели, этот продукт подешевел на триста гривен за тонну. В сообщении говорится о том, что такая тенденция снижения стоимости на нерафинированное масло связана, прежде всего, понижением стоимости на базисе поставок СРТ-порт. В портах Украины закупочные цены масла продолжают меняться, и сейчас они колеблются в диапазоне 21,5-21,6 тысяч гривен за тонну, и это на четыреста гривен меньше, чем на прошлой неделе. Напомним, что ранее стало известно о том, что на мировом рынке падает спрос на высокоолеиновое масло, поэтому украинские производители из урожая этого года переработают только 60 процентов подсолнечника на высокоолеиновое масло, остальной подсолнечник пойдет на купаж масел и на производство обычного подсолнечного масла.

В этом маркетинговом году планируется переработать порядка 274 тысяч тонн подсолнечника, и будет произведено около 120 тысяч тонн высокоолеинового масла, что на 50 процентов больше, чем в прошлом маркетинговом году.

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